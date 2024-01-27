Киев, 27 января, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Ирина Совсун призвала мобилизовать женщин в ВСУ. По её мнению, прописанное в конституции страны правило о необходимости принимать участие в её защите всех граждан должно распространяться и на женский пол.

Ml1/Global Look Press

«Моя позиция такова, если это необходимо для нужд государства, и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, и с точки зрения обеспечения справедливости — нужно мобилизовать», — заявила она в видео на украинском Telegram-канале 5. ua.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации, возможной при угрозе потери государственности страны. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что военное командование обращалось к нему с просьбой об усилении мобилизации. Спустя месяц стало известно, что более 180 тыс. украинцев старше 30 лет, получающих второе или последующее высшее образование, могут лишить отсрочки из-за желания законодателейувеличить мобилизационные возможности войск.

В октябре на Украине началиставить на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. В Днепре (Днепропетровск. — Прим. ИА Регнум) повестку получила 86-летняя пенсионерка.

В январе стало известно, что участились случаи побега военнообязанными украинцами из страны по поддельным документам. В тот же момент в Киеве заявили о нехватке работников сферы ЖКХиз-за мобилизации, так как в ВСУ начали забирать работников «Киевводоканала», «Киевгаза», «Киевкоммунсервиса», «Киевтеплоэнерго», «Киевских электросетей» и других компаний.

Позднее жителя Украины приговорили к тюрьме за уклонение от призыва, хотя он являлся в военкомат 16 раз по 18 повесткам, проигнорировав лишь последние две из них. По материалам дела, в июне 2023 года мужчину сочли годным к службе, вскоре он получил две повестки. На суде он заявил, что с июня по ноябрь 2023 года получил в общей сложности 18 повесток и 16 раз в часть его возил лично подполковник., но по состоянию здоровья его не брали на службу.