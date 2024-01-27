Варшава, 27 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Из-за ситуации в зоне военных действий Украина и западные страны оказались в ужасном положении. Такое мнение 25 января высказал польский генерал Леон Коморницкий в интервью порталу Onet.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ситуация критическая, украинская армия находится в критическом положении, а тем самым и Запад», — сказал он.

По словам польского генерала, в этой ситуации западные страны не могут чувствовать себя комфортно, так как они тоже несут ответственность за происходящее на Украине.

Коморницкий также посетовал на отсутствие бесперебойного снабжения украинской армии техникой и боеприпасами.

«Надежды сегодня нет, хотя её быть и не должно, но на самом деле ситуация плохая, людей не хватает», — отметил он.

Действия Вооружённых сил России и ситуация на линии боевого соприкосновения всё больше отражаются на настроениях в рядах ВСУ, добавил Коморницкий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 января обозреватель Коннор Эчолс в своей статье для Responsible Statecraft написал, что помощь Запада Украине уменьшилась, из-за чего у украинской армии заканчиваются боеприпасы. По его мнению, ввиду этого ситуация в конфликте приблизилась к переломному моменту.

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен 23 января заявил, что в европейских странах началась паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению ВС России. По его словам, нет никаких сомнений в том, что Москва добьётся успеха в конфликте.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся в июне 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Глава государства отметил, что инициатива на фронте перешла к российским военным.