Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Российскую элиту необходимо в первую очередь формировать из защитников Родины, таких как участники специальной военной операции (СВО), а не из неадекватно ведущих себя «чудиков», заявил президент России Владимир Путин 26 января на совещании по развитию Санкт-Петербурга.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Не из тех, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — подчеркнул Путин.

Он привёл в пример студентов Санкт-петербургского морского технического университета, с которыми встречался перед совещанием. Многие из них прервали учёбу, чтобы отправиться на СВО, отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в июне 2023 года заявил, что в руководство силовых структур нужно продвигать ветеранов СВО, показавших себя с лучшей стороны. Он подчеркнул, что это относится не только к армии, а также к правоохранительным органам и спецслужбам. Президент также отметил роль спецоперации в выявлении «паркетных» генералов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре поддержал выдвижение участников СВО в местные органы власти. Он заявил, что такая инициатива заслуживает самой высокой оценки.

В декабре Путин на съезде «Единой России» назвал опорой страны участников спецоперации, волонтёров, педагогов, учёных, медиков рабочих и фермеров. Поддержку СВО он назвал важнейшей задачей для партии.