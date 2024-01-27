Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прибыл на Пискарёвское мемориальное кладбище.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Здесь глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина» в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Ранее российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Глава государства, преклонив колено, возложил букет красных роз, перевязанный чёрной лентой. В это время горнист исполнял мелодию песни Льва Гурова «Тишина».

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На самом большом кладбище жертв Великой Отечественной войны ― Пискарёвском ― захоронены сотни тысяч ленинградцев и защитников города, погибших и умерших в годы вражеской блокады Ленинграда в 1941–1944 годах. Среди захороненных здесь и брат Владимира Путина — Виктор, который умер в блокадном городе в 1942 году в возрасте двух лет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина». В мероприятии участвовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы федеральных министерств и ведомств, руководители ряда регионов, а также общественники.

День снятия блокады Ленинграда отмечается 27 января по всей России.

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Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года: именно в этот день нацистские войска группы «Север» захватили город Шлиссельбург (Ленинградская область), взяв под контроль исток реки Невы и блокировав Ленинград с суши.

С севера Ленинград блокировали финские войска, оставленные 23-й армией у Карельского укрепрайона. С этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города.

На самом большом кладбище жертв Великой Отечественной войны ― Пискарёвском ― захоронены сотни тысяч ленинградцев и защитников города, погибших и умерших в годы вражеской блокады Ленинграда в 1941–1944 годах. Среди захороненных здесь и брат Владимира Путина — Виктор, который умер в блокадном городе в 1942 году в возрасте двух лет.