Мельбурн, Австралия, 27 января, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Бывшая первая ракетка мира, теннисист Борис Беккер считает, что много невынужденных ошибок не позволили Александру Звереву победить в матче против Даниила Медведева. Об этом экс-спортсмен заявил в интервью телеканалу Eurosport.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Даниил Медведев

«Медведев в ходе матча держал свой уровень. У Саши были эмоциональные качели от игры мирового класса до невынужденных ошибок», — отметил Беккер.

По его словам, у Медведева был план Б, поэтому Даниил является бывшей первой ракеткой мира, а также имеет титул на турнире «Большого шлема».

«Медведев был не лучшим игроком на корте, но более грамотным. Он не допускал столько невынужденных ошибок», — резюмировал Беккер.

Как передавало ИА Регнум 26 января в полуфинальном матче открытого чемпионата Австралии по теннису Даниил Медведев победил своего соперника с общим счётом 3:2, уступая 0:2 по ходу поединка. Противостояние продлилось более четырёх часов.

Финальный поединок между Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером состоится 28 января в Мельбурне на «Арене Рода Лейвера», расположенной в комплексе «Мельбурн Парк».

Ранее Медведев уже играл в финалах Australian Open в 2021 и 2022 годах, но побед не добивался.