Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

Кадр из видео

Глава государства, преклонив колено, возложил букет красных роз, перевязанный чёрной лентой. В это время горнист исполнял мелодию песни Льва Гурова «Тишина».

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Невский пятачок сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции «Искра» в январе 1943 года и стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 января назвал поколение, одержавшее победу над нацизмом и пережившее блокаду Ленинграда, великим нравственным примером для всех россиян.

В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал освобождение Ленинграда источником мужества и стойкости. Он напомнил, что почти 900 дней и ночей город подвергался бомбардировкам, а от голода и артобстрелов погибли сотни тысяч мирных жителей.

В Санкт-Петербурге 27 января, в день 80-летней годовщины освобождения Ленинграда от блокады, прошла церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина». В ней приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Помимо этого, в честь 80-летия снятия блокады в Санкт-Петербурге зажгли факелы на Ростральных колоннах.