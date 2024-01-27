Москва, 27 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Тела погибших в результате крушения частного самолёта Falcon 10 в горах Афганистана 29 января доставят в Россию. Об этом 27 января рассказал руководитель оперативного отдела Министерств иностранных дел России Алексей Фадеев.

Kabir/Global Look Press

В беседе с «Известями» он сообщил, что российские консульство помогает оформлении необходимых для этого документов.

«Эвакуацией тел занимается страховая компания. <…> Я знаю, что они должны прилететь в понедельник (29 января. — Ред.) отдельным рейсом», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, российский частный самолёт Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января и пропал с радаров в афганской провинции Бадахшан. Воздушное судно выполняло санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

На борту самолёта находились шестеро россиян — двое пассажиров и четыре члена экипажа. В результате авиакатастрофы супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, медики и пилоты смогли спастись.

По словам заслуженного военного лётчика России генерала-майора Владимира Попова, экипаж спасло то, что самолёт не падал, а планировал до самого последнего момента. По его мнению, также выжившим повезло, что обнаружилась подходящая для приземления площадка и самолёт не сорвался в пропасть.

Выжившие при крушении Falcon 10 в Афганистане четверо граждан России ― два пилота и два медика ― 26 января прибыли из Дубая в московский аэропорт Внуково.