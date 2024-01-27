Москва, 27 января, 2024, 19:21 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 26 января состоялась торжественная церемония открытия пятой экспозиции «Аллеи славы» в честь достижений российских спортсменов на мировой арене.

Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

«Аллея славы», созданная Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства спорта, открылась на ВДНХ 6 декабря 2023 года экспозицией о победах в боевых искусствах. Позже появились стелы с именами чемпионов в зимних и водных видах спорта, стрелковом спорте и фехтовании. Первые стелы осмотрел президент России Владимир Путин.

Героями новой экспозиции стали российские спортсмены, которые в разные годы принесли стране победы на Олимпийских играх, мировых чемпионатах и других крупных соревнованиях. В церемонии открытия приняли участие и лично заложили подлинные золотые медали в экспозицию: 9-кратная олимпийская чемпионка, 8-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы Лариса Латынина; 4-кратный олимпийский чемпион, 5-кратный чемпион мира, чемпион Европы Алексей Немов; 2-кратный олимпийский чемпион, 3-кратный чемпион Европы, 3-кратный чемпион мира Андрей Моисеев; олимпийская чемпионка, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы Ольга Слюсарева; олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка Европы Ирина Караваева, 7-кратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион мира, победитель Всемирных игр Реваз Гургенидзе, а также чемпионка мира, обладатель Гран-при Европы их Херсонской области Марина Ивина.

С торжественным словом выступил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль. Он заявил, что зима не мешает россиянам приобщаться к летним видам спорта.

«Наши спортсмены завоевали множество наград: более 400 олимпийских и свыше 2000 медалей международных первенств! И за каждой победой стоит невероятный труд», — сообщил Хвиль.

По его словам, эти награды — хорошая мотивация для подрастающего поколения ставить большие цели и не бояться мечтать, достигать. Он также выразил уверенность, что благодаря «Аллее славы» во многих молодых людях зажгутся мечты, которые превратятся в достижения и победы. Он поблагодарил российских спортсменов за передачу медалей.

Среди героев «Аллеи славы», заложивших свои награды в экспозицию, были: серебряный призёр Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира, 4-кратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина и 5-кратная чемпионка мира, 9-кратная чемпионка Европы, 2-кратная абсолютная чемпионка Европы Арина Аверина. Сестры отметили, что очень рады стать частью этого важного события. По словам Дины Авериной, теперь у людей есть возможность прийти на ВДНХ, посмотреть на медали, почитать о каждом чемпионе. Это очень ценно для юных спортсменок, отметила она.

Свои медали для новой экспозиции также передали 2-кратная олимпийская чемпионка, 17-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Евгения Канаева и 2-кратная олимпийская чемпионка, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы Елена Посевина-Блажевич. Награду олимпийской чемпионки, 3-кратной чемпионки Европы, 4-кратной чемпионки мира Ирины Приваловой заложил её отец Анатолий Привалов.

Среди героев новой экспозиции есть и чемпионы из Запорожской и Луганских областей: чемпионка мира, призер чемпионата Европы, 2-кратная победительница этапов Кубка Мира Анна Буряк и чемпионка мира, 3-кратная чемпионка этапов Кубка мира, 2-кратная чемпионка Европы Ольга Сукач.

В день открытия новых стел состоялись интервью с героями экспозиции. Встречи организовало Общество «Знание» в павильоне № 57 «Россия — Моя история». Чемпионы ответили на интересующие аудиторию вопросы, а слушатели из первых уст узнали о пути выдающихся атлетов России.

В планах Российского общества «Знание» дальнейшее расширение «Аллеи славы». Так, к 10-летию зимних Олимпийских игр в Сочи экспозиция займёт сразу две аллеи. Выставка расположена с правой и левой стороны от павильона № 1, недалеко от главного входа на ВДНХ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил 29 марта 2023 года в Москве на ВДНХ провести международную выставку «Россия». В документе отмечалось, что она будет проводиться в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях.

Выставка проводится по указу главы государства с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, однако 16 января Путин предложил продлить её «Россия» до конца лета.