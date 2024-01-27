Москва, 27 января, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Энергопотребление в России с начала 2024 года из-за сильных холодов выросло на 4,9%, сообщил 27 января журналистам во время посещения международной выставки «Россия» глава «Системного оператора» Единой энергетической системы (ЕЭС) Федор Опадчий.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Пока мы видим на фоне холодов такой большой рост накопительным итогом по сегодняшний день», — заявил он.

Глава «Системного оператора» уточнил, что рост энергопотребления в январе зафиксировали во всех энергосистемах ЕЭС. Кроме непривычно холодного января, как напомнил Опадчий, почти половину месяца были праздники, что также оказывает влияние на экономику. Он призвал анализировать данные позже.

Как сообщало ИА Регнум, в этом месяце в Москву пришли сильные морозы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 4 января сообщил, что в столице таких холодов не было с 1942 года.

В середине месяца столичное управление МЧС предупредило о снижении температуры воздуха до -30°С. В ведомстве призвали население не допускать перегрузки электросети, используя обогреватели.

Президент России Владимир Путин 11 января во время посещения Чукотки заявил, что погода в этом регионе не сильно отличается от той, что установилась в Москве и Санкт-Петербурге. Он также из-за не погоды не смог посетить Якутию.