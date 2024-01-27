Вашингтон, 27 января, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Борьба между действующим президентом США Джо Байденом и экс-главой государства Дональдом Трампом в рамках предвыборной гонки может стать самой дорогостоящей в истории страны, кроме того, она может стать также самой длительной. Об этом написало издание Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент Байден и Дональд Трамп могут стать самой старой парой кандидатов в президенты в истории США. Они находятся на пути к тому, что может стать самой продолжительной всеобщей избирательной кампанией», — уточнили авторы.

Издание подчеркнуло, что избирательный цикл предстоящих в США президентских выборов «будет самым дорогим за всю историю, отчасти из-за ожесточенной президентской гонки и борьбы за конгресс».

Расходы на политическую рекламу вырастут до 10,2 млрд долларов в избирательном цикле 2023–2024 годов, что на 13% больше, чем в 2019–2020 годах.

Как сообщало ИА Регнум 20 января, Дональд Трамп на митинге в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) обвинил Джо Байдена в некомпетентности и заявил, что под его руководством США превратились в свалку для остального мира.

Кроме того, экс-президент США пригрозил оппоненту уголовным преследованием, поскольку по истечении срока полномочий президента Байден лишится права на неприкосновенность.

Спустя три дня в Нью-Гэмпшире состоялись первичные выборы кандидата на пост главы государства от Республиканской партии. По итогам голосования Дональд Трамп опередил свою главную соперницу — Никки Хейли. Ранее на праймериз в этом штате Трамп побеждал в 2016 и 2020 годах.