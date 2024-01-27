* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Шоумену и юмористу Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отказали во въезде в Индонезию, где он должен был выступить с концертом 27 января. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По его словам, на паспортном контроле ему отказали во въезде, сославшись на письмо от правительства России.

«Причина <…> — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали», — написал шоумен в социальной сети.

Доказательств своих слов он не привёл. По его словам, ему якобы отказали предоставить копию документа.

Шоумен также выразил сожаление, что не смог выступить на Бали, и пообещал, что деньги за билеты вернут. Юморист при этом отметил, что за последние полтора года провёл около 150 концертов, пять из которых отменили. По его словам, речь идёт о двух мероприятиях в Казахстане, двух — в Таиланде и одном на Бали.

По словам Галкина, отмена концертов в Таиланде была якобы связана с давлением, оказанным на владельцев залов с российской стороны.

Как сообщало 15 января ИА Регнум, уехавшие из России после начала спецоперации на Украине известные шоумены и музыканты столкнулись с целым рядом проблем за рубежом. Их возможности для зарубежного заработка сильно сократились.

На Пхукете и в Паттайе отменили концерты Галкина. Цена на билеты варьировалась от 8,5 до 16 тыс. рублей. Источник в местной развлекательной индустрии рассказал, что в Таиланде весьма жёстко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены. Концерт шоумена должен были состояться 24 января в Паттайе в гостинице Royal Cliff и 25 января в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel. В январе Галкина оштрафовали в ОАЭ на 2,4 млн рублей за критику в адрес России.

Похожая ситуация сложилась и вокруг концертов комика и иноагента Руслана Белого. Его выступления в Паттайе и Пхукете 7 и 9 января отменили.

В январе туристическая полиция Таиланда задержала участников рок-группы «Би-2» после концерта на острове Пхукет. Оказалось, что у музыкантов не было разрешения на работу. Суд Пхукета оштрафовал каждого из музыкантов на три тысячи батов ($84). Как стало известно 27 января, участников рок-группы этапируют из Пхукета в Бангкок для последующей депортации в Россию.