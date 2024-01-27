Москва, 27 января, 2024, 11:51 — ИА Регнум. В Перу учёные недавно выяснили происхождение загадочных «мумий инопланетян», которым, по утверждению, около тысячи лет, говорится в материале «РИА Новости».

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В сентябре 2023 года мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан представил в парламенте страны мумии двух «гуманоидов». Он утверждал, что останкам около тысячи лет и они имеют нечеловеческое происхождение. При этом ДНК тел высотой всего 60 сантиметров, как заявлял Мауссан, всего на 30% отличается от генетического материала человека.

В материале агентства отмечается, что сенсация вызвала шок у мексиканских парламентариев и они на два месяца отложили обсуждения. После этого, в ноябре уфолог пригласил на заседание мексиканского конгресса антрополога Роджера Зунигу из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике. Тот также подтвердил слова Мауссана и заявил, что изучил уже пять подобных мумий инопланетян. На заседании даже выступил рэпер Клаудио Ярто, который заявил, что якобы лично видел НЛО.

В результате разобраться в мистификации решили специалисты из Национального института судебной медицины и криминалистики в Перу. В январе они представили отчёт, в котором полностью разоблачили сенсацию Мауссана. Учёные выяснили, что в мумиях и правда есть части нечеловеческого происхождения, однако не инопланетян, а животных.

Учёные провели рентгенологическое исследование. Оно показало, что, к примеру, голова одной из мумий — это череп млекопитающего. Сотрудник института Флавио Эстрада пояснил, что череп принадлежит ламе или альпаке, кости — птицам, ещё в мумиях обнаружили обычные камни.

Что же касается уфолога Мауссана, то ему теперь может грозить суд, так как «мумии инопланетян» могут быть костными останками доиспанского периода и музейным экспонатом. В результате в Перу возбудили уголовное дело об их незаконном вывозе.

Стоит отметить, что подобные загадочные находки не редкость. Так, в буддистском храме в Японии хранится мумия с рыбьим хвостом. В 2022 году специалистам разрешили её изучить, оказалось, что в ней действительно есть кости спинного плавника крупной рыбы, а также бумага, ткань, вата и гипс. Несмотря на это, мумию оставили в храме, так как местные жители уже привыкли приходить к ней и молиться.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году американские учёные обнаружили в теле двухтысячелетней египетской мумии необычный артефакт. Учёные изучили мумию пятилетнего ребёнка с помощью компьютерной томографии и обнаружили в ней предмет из кальцита со стальной проволокой.

В августе 2023 года жители небольшой деревни в Перу попросили у властей защиты от нападения инопланетных большеголовых существ. Жители рассказывали о нападениях существ ростом около двух метров, с большими головами и желтыми глазами. При этом огнестрельное оружие не причиняет им вреда. Более того, в полицию обратился житель, который заявил, что один из инопланетян напал на девочку и поцарапал ей шею.

При этом профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на конференции под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» в Нью-Йорке в мае 2023 года заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые остаются среди людей.