Москва, 27 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Эксперты обсудили на Всероссийском экспертном форуме на выставке «Россия» темы, волнующие граждан в преддверии выборов президента, сообщил 27 января «Независимый общественный мониторинг».

Максим Богодвид/РИА Новости

Мероприятие состоялось 26 января. Его организовали Ассоциация НОМ и ЭИСИ на площадке Российского общества «Знание».

В нём приняли участие более 200 экспертов со всей страны. Они обсуждали вопросы социологии, политтехнологии. Эксперты рассказывали, какие технологические новики будут на выборах в этому году. Давали оценку работы кандидатов в президенты.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, большинство тех, кто посетил выставку «Россия», испытывают чувство гордости и любви к стране.

«Сейчас внутри российского общества формируется осознание, что власть справляется с внешними вызовами и действует очень эффективно. В первую очередь, это связывают с фигурой первого лица», — сказал Потуремский.

Как заявил на форуме директор института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве Алексей Мартынов, многочисленные прогнозы о предстоящем крахе России не сбылись. Спецоперация привела к тому, что у страны открылись новые резервы, произошла консолидация общества.

По его мнению, участие в выборах для россиян — это акт гражданской позиции в рамках ответов на провокации со стороны недружественных стран.

«Уверен, что явка на президентских выборах будет высокой», — заявил Мартынов.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин предупредил, что на предстоящих президентских выборах Россия может столкнуться с усилением попыток делегитимизации избирательного процесса со стороны Запада.

Как заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, массово тиражируемые в интернете картинки о сборе подписей за пределами страны отдельными кандидатами показывают игнорирование норм российского законодательства.

Кандидат от партии может сдать не более двух с половиной тысяч подписей, собранных за рубежом среди людей, стоящих на консульском учете, напомнил эксперт.

«Можно ожидать, что эти кандидаты сами пойдут на нарушение закона, чтобы усилить информационное внимание к своей фигуре», — сказал Асафов.

Обсуждали также условия для проведения выборов президента и технологические особенности этой кампании.

По словам члена ЦИК Антона Лопатина, на этих выборах при проверке подписных листов кандидатов в впервые на президентских выборах и впервые в мире будет применяться искусственный интеллект. ЦИК внедряет новации, опираясь на общественный запрос, подчеркнул эксперт, а также на вызовы времени и мнения профессиональных экспертов.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.

Главу государства выберут на шесть лет. Предвыборная агитация разрешена с 17 февраля по 14 марта. ЦИК 22 января принял документы на регистрацию кандидатом Владимира Путина.