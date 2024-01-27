Вашингтон, 27 января, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен предложил властям Греции передать или продать Украине оружие, а в обмен на это Вашингтон изучит возможность выделить Афинам 200 млн долларов в качестве дополнительной помощи. Об этом говорится в письме главы Госдепа премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакиса, которое 27 января опубликовала пресс-служба премьера.

Сергей Корсун ИА Регнум

В послании Блинкен сообщил Мицотакису, что Госдеп США решил одобрить возможность продажи греческой стороне американских истребителей F-35 и передачи вооружения на сумму около 8,6 млрд долларов.

Госсекретарь уточнил, что Вашингтон всё ещё заинтересован в оборонном потенциале, который Афины могли бы передать Киеву.

«Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния, мы можем изучить возможности потенциального выделения дополнительных средств FMF (иностранного военного финансирования. — Прим. ред.) в размере до 200 миллионов долларов для Греции», — говорится в послании.

Глава Госдепа также пообещал Мицотакису, что США рассмотрят запрос Греции на приобретение самолётов-заправщиков КС-135.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 января Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщило, что Госдеп одобрил возможность продажи Греции истребителей пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Афины хотят приобрести до 40 таких самолётов.

Блинкен 10 января в ходе визита в Афины потребовал от премьер-министра Греции новых поставок вооружения Украине. По данным портала Newsbreak, госсекретарь поставил Мицотакису ультиматум, дав последнему несколько дней для окончательного ответа.

На греческом острове Крит 6 января состоялась акция протеста против переговоров Мицотакиса с Блинкеном. Манифестанты — несколько общественных организаций Крита — протестовали против обсуждения с США расширения участия Греции в поддержке конфликтов в секторе Газа и в Йемене.