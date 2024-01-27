Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города учениями
Губернатор Развожаев: в Севастополе провели учения с применением гранатомётов
Севастополь, 27 января, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что громкие звуки в центре города были слышны из-за военных учений. Об этом губернатор Севастополя написал в Telegram-канале.
«Военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатомётов», — уточнил Развожаев.
На данный момент в городе всё спокойно, отметил губернатор.
Как передавало ИА Регнум, 23 декабря в городе также проводили военные учения.
Экипажи кораблей Черноморского флота России отработали комплекс действий при отражении атак беспилотников противника на Севастополь и защите пункта базирования кораблей и гражданских объектов.
В ходе учений применяли технические средства и зенитные вооружения на кораблях с участием личного состава постов противовоздушной обороны.