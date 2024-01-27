Москва, 27 января, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Впервые рождённый в России в искусственной среде обитания детёныш косатки погиб. Об этом сообщили в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум».

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В центре уточнили, что, несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, малышка Наи умерла 26 января.

«Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врождённого порока сердца, который невозможно было диагностировать», ― пояснили в пресс-службе центра.

Из-за необходимости соблюдать дистанцию в тот период, когда косатка и детёныш устанавливали родственные связи, мониторинг здоровья маленькой косатки проводился только удалённо. Ветеринарные врачи ограничивались визуальным наблюдением за её активностью и кормлением.

В центре добавили, что Ная позволила увести себя в отдельный вольер, чтобы специалисты смогли забрать погибшего детёныша для проведения всех необходимых исследований.

«Все усилия команды «Москвариума» направлены на поддержание стабильного эмоционального и физического состояния Наи», ― заявила глава ветслужбы центра Ирина Суворова.

За состоянием Наи команда океанариума будет следить круглосуточно, добавила она.

Впервые в России косатка родила детёныша в искусственной среде обитания, в «Москвариуме» 29 декабря 2023 года. Детёныш был около 2 м в длину и весил 150 кг.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года в «Москвариуме» умерла 17-летняя косатка Нарния. Она была самой старшей представительницей семьи косаток «Москвариума». Причиной гибели стал острый заворот кишечника.

24 августа в Московском зоопарке родился первый детёныш большой панды. Родителей малышки-панды Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. 3 января жители Москвы выбрали для маленькой панды имя Катюша.