Киев, 27 января, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Германия при первой появившейся возможности восстановит экономическое сотрудничество с Россией. Такое мнение 27 января высказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев на YouTube-канале.

Chris Emil JanÃŸEn/Global Look Press Олаф Шольц

По словам эксперта, Берлин ожидает подходящего момента для избавления от влияния со стороны Вашингтона.

«Немцы притворяются. [канцлер Олаф] Шольц притворяется, [министр обороны Борис] Писториус притворяется — кстати говоря, это всё друзья и воспитанники [экс-канцлера Герхарда] Шрёдера», — сказал он.

Карасев отметил, что украинский конфликт, по его мнению, стал для США способом достичь разрыва отношений России и Германии, однако немецкая сторона, лишившаяся из-за этого доступа к энергетическим ресурсам, а также рынка для автотранспорта и бытовой техники, от этого пострадала.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на минобороны ФРГ написал, что Берлин разрабатывает и хочет до конца марта согласовать первый со времен окончания Холодной войны оборонный план, в котором основным посылом будет «сдерживание» России и противодействие на объектах инфраструктуры. В документе планируется учесть все новейшие достижения в ведении боевых действий.

Писториус 19 января заявил, что ФРГ нужно «полностью осознавать» опасность «прямого военного конфликта» с Россией. В связи с этим он призвал страну вооружаться и укреплять армию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 января заявил, что Германия стала на путь конфронтации с Россией и это не секрет. Он уточнил, что Москва внимательно ознакомится с немецким планом по «сдерживанию» России.