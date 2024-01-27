Пхукет, Таиланд, 27 января, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Участников рок-группы «Би-2» этапируют из Пхукета в Бангкок для последующей депортации в Россию, сообщил 27 января генконсул России в Таиланде в Пхукете Владимир Соснов.

Евгений Стукалин/ТАСС Участники группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лева (Игорь Бортник)

Он уточнил, что семь человек — участников группы «Би-2» в ближайшие дни этапируют в Бангкок в Центр временного содержания Иммиграционного бюро полиции Таиланда. Затем их депортируют в Россию.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862878" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержание музыкантов Би-2 после выступления в Таиланде

Как сообщало ИА Регнум, семерых участников «Би-2» задержали 25 января на острове Пхукет за проведение несанкционированных концертов. В полицию музыкантов доставили на микроавтобусе. Выступления иностранных граждан без разрешения в Таиланде относятся к нарушению закона.

На следующий день, 26 января, суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения. Каждого из них оштрафовали на три тысячи батов ($84). Кроме того, они должны покинуть Таиланд. Арестованных передали в руки иммиграционной полиции.

Музыканты после начала СВО покинули Россию. Они неоднократно высказывались с критикой политики России на Украине. В ноябре прошлого года эмигрировавший в Израиль Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил об отсутствии культурного кода у жителей России.