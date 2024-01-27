Белград, 27 января, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В Белграде сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» провели очередную акцию протеста у здания Конституционного суда. Об этом сообщили «Известия».

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Вечером 26 января здесь собрались около 500 человек сторонников оппозиции. Митингующие заняли проезжую часть между зданием суда и парламентом республики. Полиция перекрыла место протеста и прилегающие улицы.

Протестующие несли в руках плакаты с требованиями к власти, а также включали музыку и выкрикивали лозунги.

Депутат оппозиции и юрист Елена Еринич сообщила собравшимся, что Конституционному суду подали почти 20 заявлений, в том числе запрос на аннулирование итогов выборов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в Народную скупщину (парламент) и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. В результате победу одержала правящая коалиция СПП (Сербская прогрессивная партия) президента страны Александра Вучича.

Уже на следующий день оппозиция, включая прозападную коалицию «Сербия против насилия», стала проводить протестные акции. Они пытались штурмом взять столичную администрацию, напали на ряд государственных деятелей. В здание администрации толпа бросала камни и пивные банки, била палками стёкла в окнах.

Полиция за несколько минут разогнала митингующих, выставив оцепление. В результате протестных акций пострадали несколько правоохранителей, 35 участников задержали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал произошедшее в Белграде попыткой Запада срежиссировать незаконный захват власти в Сербии после выборов, на которых народ страны оказал поддержку президенту Александру Вучичу и с результатами которых западные страны не готовы мириться.