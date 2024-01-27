Угледар, ДНР, 27 января, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Украинская армия увеличила число ударов с использованием дронов по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском под городом Угледаром. Об этом 27 января сообщили в оперативных службах ДНР.

Ashley Chan/Global Look Press

«Последние недели по монастырю в Никольском усилились удары. Теперь при помощи БПЛА», — процитировал слова представителя оперативных служб ТАСС.

В результате одной из таких атак украинских дронов получила повреждения колокольня монастыря, добавили в оперативных службах.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь находится на юге ДНР в районе Угледара. ВСУ регулярно подвергают его обстрелам, в результате которых 80% строений монастыря повреждены и разрушены.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе. По его словам, при ударе получила повреждения теплотрасса, в результате чего дома в населённом пункте остались без отопления.

Позднее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на хутор Лозовая Рудка погибла мирная жительница. Он подчеркнул, что оператор украинского дрона сознательно стремился убить женщину.