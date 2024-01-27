Вашингтон, 27 января, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Вашингтон своими утверждениями о якобы распространённом в России антисемитизме пытается в очередной раз переписать историю. Об этом заявили в посольстве России в США.

Aaron Siirila

Комментарий диппредставительства последовал в ответ на «очередные лживые антироссийские опусы» в докладе Госдепартамента по проблематике антисемитизма в преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда и 79-й годовщины освобождения советскими солдатами узников концлагеря Освенцим.

«Составлением подобного рода материалов пробивается очередное дно невежества и демонстрируется слабость исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции. Вашингтон вновь кощунственно принижает роль нашей страны в борьбе с антисемитскими проявлениями», ― говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Дипломаты подчеркнули, что США, по сути, продолжают одиозную линию на переписывание истории и предание забвению героического подвига 27 млн советских граждан, отдавших жизни за спасение всего мира, включая еврейское население, от гитлеровских палачей.

В диппредставительстве потребовали от американских властей внимательно изучать, а не манипулировать историческими фактами в угоду узкокорыстным целям, а также посоветовали озаботиться собственными проблемами и прорехами в вопросе противодействия антисемитизму, разгул которого в США отмечают как на Капитолии, так и среди правозащитных организаций.

В канун годовщины освобождения концлагеря Аушвиц 25 января Госдепартамент США опубликовал доклад, в котором суммировал обвинения в антисемитизме против Российской империи, Советского Союза и современной России.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января 1945 года Красная Армия освободила Освенцим (Аушвиц-Биркенау) — крупнейший концентрационный лагерь фашистов, располагавшийся на территории Польши. За четыре года здесь, по разным данным, погибли от 1,5 млн до 2 млн человек, в том числе 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров. В этот же день 1944 года была снята и блокада Ленинграда.

В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила день 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста и подчеркнула, что недопустимо любое отрицание Холокоста — будь то полное или частичное. Однако находятся люди, которые пытаются оспорить масштабы этой трагедии.

В прошлом году власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвящённые годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим Красной армией.

Президент России Владимир Путин 24 октября заявил, что оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей. Глава государства указал на необходимость твёрдо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад России в великую победу.

Ранее для противостояния пропаганде нацизма российский лидер предложил создать в России Национальный центр исторической памяти.