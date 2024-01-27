Вашингтон, 27 января, 2024, 09:32 — ИА Регнум. В новом плане по Украине администрация США Джо Байдена после провала летнего контрнаступления ВСУ сконцентрируется на помощи Киеву в обороне и укреплении украинской армии. Об этом 26 января написала газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что Вашингтон всё ещё переживает по поводу провала украинского контрнаступления летом 2023 года.

«Администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая не будет делать акцент на отвоёвывании территории и вместо этого сосредоточится на оказании помощи Украине в отражении новых российских наступлений, одновременно продвигаясь к долгосрочной цели укрепления её военной мощи и экономики», — говорится в материале.

Один из источников издания рассказал, что Киеву будет сложно предпринять новые попытки наступления на всей линии боевого соприкосновения, как это было в прошлом году. Другой источник отметил, что план Вашингтона заключается в том, чтобы украинские войска могли удержать позиции на фронте, а также «направить их по другой траектории, чтобы они были намного сильнее к концу 2024 года».

В публикации уточняется, что весной 2024 года Белый дом надеется опубликовать десятилетние обязательства США перед Украиной, составляемые Госдепом, однако они возможны только при условии одобрения Конгрессом дополнительной помощи Киеву в размере 61 млрд долларов.

«Документ США… разрабатывается с учётом четырёх этапов: борьба, строительство, восстановление и реформирование», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен рассказал, что Киев в нынешнем году хочет улучшить для себя доступ к Чёрному морю и мешать действовать ВС России в Крыму. По его словам, украинская армия в 2024 году предпримет попытки наступления.

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис 10 января заявил, что ВСУ не сможет изменить ситуацию в зоне СВО в нынешнем году. Эксперт отметил, что в результате таких попыток бессмысленно погибнут несколько сотен тысяч военных украинских войск.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся в июне 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Он уточнил, что сейчас инициатива в зоне боевых действий полностью на стороне Вооружённых сил России.