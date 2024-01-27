Москва, 27 января, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Онкологи задумались о возможности изменить названия некоторых видов рака. При этом в российской среде этот вопрос пока не обсуждался, но за границей поднимается регулярно, однако пока на уровне статей и обсуждений. Об этом сообщил онколог, гематолог, основатель «Клиники доктора Ласкова» Михаил Ласков.

Алексей Насыров/РИА Новости

Эту идею врачи рассматривают как способ помочь пациентам избежать излишне агрессивных видов лечения и уменьшить страх перед диагнозом.

«Чтобы применить такой подход, нужно менять международную классификацию болезней, это должно дойти до комитетов, которые работают над пересмотром международных классификаций», ― пояснил Лавков.

Он поддерживает переименование рака, так как считает, что это поможет пациентам принимать старательно обдуманные решения при выборе метода лечения. Однако есть и противоположное мнение о том, что такое переименование может привести к отказу от наблюдения и диагностики, потому что на сегодня нет надёжных индикаторов для определения агрессивных форм рака.

«Скорее всего, переименование повлияет на решение пациентов, будет меньше хирургических вмешательств, которые можно было бы не делать, это повлияет на качество жизни людей. Хотя, конечно, утверждать этого нельзя, это всё нужно изучать в исследованиях», ― сказал РБК онколог.

Заведующий отделением онкоурологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Всеволод Матвеев считает, что для отказа от термина «рак» нужны более совершенные биомаркеры, которые позволят разделять агрессивную и неагрессивную формы заболевания. В случае, если переименовать некоторые виды рака сейчас, пациенты могут перестать регулярно наблюдаться у врача, считает Матвеев.

Как сообщало ИА Регнум, врачи в США предложили переименовать рак простаты, чтобы не пугать диагнозом мужчин. Они полагают, что переименование рака предстательной железы с самым низким риском сократит число случаев, когда люди начинают заниматься чрезвычайно агрессивным лечением.

Рак простаты считается наиболее распространенным онкологическим диагнозом среди мужчин в США. Несмотря на то, что врачи могут выявить заболевание на более ранних стадиях, диагноз «рак» вызывает у пациентов и их родных чувство страха. Тогда пациенты прибегают к агрессивным методам лечения, которые и не требуются, что приводит к тяжелым побочным эффектам.

В медицинской сфере переименовывали другие формы рака, в том числе рак шейки матки, мочевого пузыря и щитовидной железы.