Вашингтон, 27 января, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Приостановка президентом США Джо Байденом процесса одобрения новых экспортных контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) помогает России и делает Европу зависимой от российского газа. Об этом 26 января написал спикер палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон в соцсети X.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Спикер палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон

«Решение президента Байдена приостановить строительство терминалов для экспорта природного газа возмутительно. Сгибая колени перед активистами по борьбе с изменением климата, президент расширяет возможности России», — отметил он.

По словам спикера палаты Конгресса, такое решение снижает энергетическую безопасность США и вынуждает страны Европы рассчитывать на «грязный российский экспорт». Джонсон назвал такое решение Байдена отвратительным провалом.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января президент США заявил, что Вашингтон принял решение приостановить одобрение новых экспортных контрактов на поставки СПГ. Он объяснил такой шаг угрозой климатических изменений.

По данным Евростата от 3 декабря 2023 года, США с начала СВО поставили в Евросоюз природный газ на сумму около €66,7 млрд. При отсутствии антироссийских санкций США выручили бы на €52,2 млрд меньше.