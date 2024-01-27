Лиссабон, 27 января, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Российский спортсмен Яго Абуладзе завоевал золотую медаль на этапе Гран-при по дзюдо, который проходит в португальском Одивелаше.

Кадр из видео Яго Абуладзе

Абуладзе выступал в весовой категории до 66 кг. В финале он одержал победу над азербайджанским спортсменом Яшаром Наджафовым.

Среди женщин серебро завоевала Дарья Курбонмамадова, выступавшая в весовой категории до 57 кг. В финальном поединке она уступила Ха Ми-Ми из Южной Кореи. Глафира Борисова завоевала бронзу в весе до 52 кг.

Турнир в Португалии, который имеет статус квалификационных соревнований для Олимпийских игр 2024 года в Париже, завершится 28 января.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. К участию в ОИ допустят тех, кто прошёл квалификацию.

Кроме того, организация ввела ряд строгих условий для спортсменов из России и Белоруссии. Атлеты выступят без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Специального отбора на Игры для россиян и белорусов не предусмотрено, это произойдёт на общих основаниях. Представителям командных видов спорта изначально отказали в такой возможности.

В декабре российские спортсмены в нейтральном статусе выступили на турнире «Большого шлема» в Токио. 2 декабря победу над представителем Канады Франсуа Готье-Драпо в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг одержал российский дзюдоист Давид Карапетян.

3 декабря российский дзюдоист Матвей Каниковскийпобедил представителя Японии Доту Араи в поединке за золотую медаль в весовой категории до 100 кг на турнире «Большого шлема» в Токио. В тот же день российские спортсмены Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг) выиграли бронзовые награды на этом турнире.