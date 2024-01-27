Атланта, США, 27 января, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» переиграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной баскетбольной лига (НБА).

Ariana Ruiz/Global Look Press Джален Джонсон

Встреча состоялась на пакете «Стэйт Фарм-Арены» в Атланте и закончилась победой гостей со счётом 143:148.

Самым результативным игроком встречи стал словенский защитник «Маверикс» Лука Дончич, сумевший набрать за игру рекордные 73 очка в своей карьере в НБА.

У хозяев наиболее результативным стали набравший 30 очков разыгрывающий Трей Янг и лёгкий форвард Джален Джонсон, сумевший набрать 25 очков.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября 2023 года глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что российские баскетболисты готовы к товарищеским встречам с командами из Европы и Северной Америки в случае их готовности. По его словам, лето 2024 станет активным «в плане товарищеских турниров, спаррингов».

Кириленко отметил, что геополитическая ситуация исправляется, потому что на Западе стали понимать, насколько сложно пытаться удержать Россию в изоляции.