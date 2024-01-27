Москва, 27 января, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Российские эксперты продолжат работать с Международной морской организацией ООН, несмотря на неизбрание России в её совет. Об этом 27 января рассказали в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во внешнеполитическом ведомстве, слова представителя которого привело «РИА Новости», уточнили, что по итогам голосования в декабре 2023 года во время 33-й сессии Ассамблеи этой организации Россию не избрали в состав её Совета, в который традиционно избиралась с начала работы организации.

«Такой результат стал прямым следствием беспрецедентного политического давления западников на государства — члены ИМО, участвовавшие в голосовании», — сказали в МИД.

Представитель министерства отметил, что это обстоятельство не отразится на вовлечённости России в дела организации и в том числе на выплате обязательных членских взносов в её бюджет.

В ведомстве заметили, что Совет, согласно уставным документам, играет в первую очередь административно-техническую роль, а главная работа идёт в рабочих органах, где на широкой коллективной основе создаются и совершенствуются технические стандарты и требования в области международного торгового судоходства.

«Российские эксперты продолжат тесное взаимодействие в рамках ИМО по всем аспектам торгового мореплавания, включая проблематику внедрения автономного судовождения, которая вызывает большой интерес в России», — добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 18 января, что российская сторона в 2024 году будет продвигать идеалы правды и справедливости, демократичные отношения в мире. Он уточнил, что в действиях США и их союзников по-прежнему видна неоколониалистская сущность Запада.

Глава МИД уточнил, что возглавляемое им ведомство активно поддерживает инициативу по проведению в Москве международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.