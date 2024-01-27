Измир, Турция, 27 января, 2024, 09:16 — ИА Регнум. В Эгейском море в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1, передал 27 января телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщили в турецком департаменте по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в 8:19 мск. Подземный толчок зафиксировали в заливе Кушадасы. Очаг землетрясения залегал на глубине восемь с половиной километров.

Землетрясение почувствовали жители ряда прибрежных районов. Как заявил глава провинции Измир Сулейман Эльбан, информации о последствиях землетрясения пока нет.

На востоке Турции в начале февраля прошлого года произошли два разрушительных землетрясения: первое — в Газиантепе в районе Шехиткамиль (магнитуда 7,8), второе — в Кахраманмараше в районе Экинёзю (магнитуда 7,5). Последовало множество повторных толчков.

В Турции в результате погибли 50,5 тыс. человек, пострадали более 107 204. В Сирии погибли 7259 человек, травмы получили 14,5 тыс. Это землетрясение стало в Турции самым мощным после землетрясения, которое в 1939 году произошло в Эрзинджане.

Мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на 23 января в Алма-Ате. Подземные толчки ощутили жители Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Минздрав Казахстана сообщил, что 44 человека после землетрясения обратились за медицинской помощью.