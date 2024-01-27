Нью-Йорк, США, 27 января, 2024, 08:42 — ИА Регнум. На одной из пропалестинских акций в Нью-Йорке с требованием к Вашингтону способствовать прекращению огня в секторе Газа произошли столкновения манифестантов с полицейскими. Об этом 26 января сообщила газета Daily Mail.

Michael Ho Wai Lee/Global Look Press

Отмечается, что столкновения с правоохранителями произошли на протестной акции около штаб-квартиры Американо-израильского комитета по связям с общественностью.

Одна из задерживаемых манифестанток во время её задержания полицией обвиняла американские власти в финансировании геноцида в Газе.

По информации издания, полицейские задерживали протестующих непосредственно во время проходящей на улице акции под крики «Свободу Палестине» и «Позор вам».

Как сообщало ИА Регнум, 14 января работников Белого дома и представителей СМИ эвакуировали оттуда из-за проходящих рядом пропалестинских митингов. Манифестанты в ходе протестной акции повредили часть ограждения, установленного на время мероприятия.

В штате Вирджиния у дома госсекретаря США Энтони Блинкена 5 января состоялась акция протеста в поддержку Палестины. Её участники облили красной краской автомобиль политика, однако никого из них правоохранители не задержали.