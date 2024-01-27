Киев, 27 января, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Украинские власти не смогли полностью ограничить доступ к контенту из России для жителей Украины, заявила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Она отметила, что Киев не обладает такой возможностью. Парламентарий пояснила, что население использует VPN-сервисы, чтобы обойти ограничения, и люди смотрят то, что решили нужным.

Больше всего Федину возмутили действия украинской молодежи. Депутат пояснила, что подростки в знак протеста против навязанной им украинизации выбирают контент российского производства.

По словам парламентария, недавно во Львове она встретила группу девушек, которые пользовались заблокированной на Украине социальной сетью «ВКонтакте». Федина обвинила в таком положении дел министерство цифровой трансформации Украины. Депутат пояснила, что это ведовство, вместо того, чтобы наладить цензуру в украинском интернет-пространстве, занимается другими вопросами.

Киев в 2017 году заблокировал для жителей Украины доступ к сервисам «Яндекса», а также социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, в стране запретили трансляцию российских телеканалов.

В декабре 2020 года Центр «Социальный мониторинг» опубликовал результаты исследования, согласно которым введённый на Украине запрет телеканалов из РФ не поддерживали 47,3% её жителей.

В январе 2022 года жителя украинского Львова, который возмутился из-за песен на русском языке в ночном караоке-клубе Split, выгнали из заведения другие посетители.