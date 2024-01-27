Вашингтон, 27 января, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки решили скорректировать компенсационные пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России. Об этом говорится в опубликованном вечером 26 января уведомлении федерального реестра (сборник официальных документов правительства США) американского минторга.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уточняется, что такое решение приняли после вынесенного 19 января постановления специализированного суда в США, который занимается вопросами торговли.

Суд пересмотрел решение торгового ведомства США от февраля 2021 года, в котором устанавливались пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений для компании «Апатит» на уровне 9,19%, для компании «Еврохим» — 47,05% и для остальных производителей — 17,2%.

В документе отмечается, что позднее размер пошлин пересмотрели, и в ноябре 2023 года минторг США ввёл пошлины в размере 28,5% на продукцию компании «Апатит», считая, что она получает субсидии, подпадающие под действие американских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января газета Financial Times написала, что в новый пакет антироссийских санкций, скорее всего, не войдёт запрет на импорт алюминия из России. Отмечалось, что Брюссель может смягчить другие ограничительные меры, чтобы новый пакет санкций поддержали все страны — участницы сообщества.

Газета Politico 23 января написала, что ЕС испытывает трудности с разработкой новых санкций против России, потому что значимые цели для него закончились. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 22 января пообещал, что российская сторона ответит на новые санкции ЕС.