Газа, Палестина, 27 января, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Больница «Насер» на юге сектора Газа полностью обесточена из-за продолжающихся боевых действий в районе её расположения. Об этом 27 января сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что ожесточенные боестолкновения проходят в непосредственной близости от больницы, которая является ключевым медицинским учреждением палестинского анклава.

По данным палестинского агентства WAFA, ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по окрестностям медицинского комплекса «Насер». Тысячи мирных жителей вынуждены были покинуть район, где расположена больница, после того как он был осажден танковой бригадой. Также сообщается, что израильские военные вели обстрел по пытавшимся покинуть медучреждение беженцам и журналистам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Соединённые Штаты Америки не видят каких-либо признаков геноцида в совершаемых Армией обороны Израиля действиях в секторе Газа.

При этом Кирби признал, что количество жертв среди мирного населения действительно является избыточным.

Международный суд Организации Объединённых Наций 26 января вынес постановление по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида.

Позднее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга сообщил, что генсек Антониу Гутерриш направит судебное постановление в Совет Безопасности ООН.