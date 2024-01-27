Буэнос-Айрес, 27 января, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Власти Аргентины приняли решение отложить ряд экономических реформ, предложенных президентом страны Хавьером Милеем, из-за слабой поддержки со стороны населения, сообщил в пятницу, 26 января, глава министерства экономики Аргентины Луис Капуто.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

«Мы видим… определённое несогласие с экономической частью. Мы всех выслушали и понимаем значительную часть их требований. Мы решили убрать главу, касающуюся фискальной политики», — сказал Капуто в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что аргентинское правительство также отзовёт рассмотрение пунктов, касающихся налоговой амнистии и экспортных пошлин, планы повышения которых вызвали несогласие и массовые протесты со стороны населения и губернаторов регионов.

В конце прошлого года в Аргентине начались акции протеста в связи с экономической политикой нового правительства страны во главе с Хавьером Милеем. Массовые митинги прошли в Буэнос-Айресе и других городах страны 21 и 27 декабря. Как передавало ИА Регнум, 24 января несколько тысяч человек вышли на улицы в центре столицы Аргентины в рамках акции протеста, организованной аргентинскими профсоюзами, которые за день до этого созвали 12-часовую национальную забастовку. Митинг прошёл у здания Конгресса, где проводятся обсуждения новых реформ Милея.