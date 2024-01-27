Дублин, 27 января, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Европейский союз отказывается признавать существование повальной коррупции на Украине, заявил депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Евросоюз превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует похожие проблемы в остальных местах. Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза», — написал депутат на своей странице в социальной сети X.

В декабре член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Скотт Перри высказал предположение, что американские политики отказываются выписывать чеки одной из самых коррумпированных стран в мире «ради хорошего настроения демократов и республиканцев». Он подчеркнул, что США помогают киевским властям выплачивать украинцам пенсии и пособия, в то время как Вашингтон не может позволить себе обеспечивать своих же граждан.

Как передавало ИА Регнум, 9 января глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране за последние четыре месяца выявили масштабные хищения в ВСУ на общую сумму в более чем 10 миллиардов гривен. Так, в декабре 2023 года был задержан руководитель одного из главных управлений ведомства за попытку хищения более 40 миллионов долларов при закупке артиллерийских снарядов. Неназванного чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей.