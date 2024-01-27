Москва, 27 января, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Российская система здравоохранения готова принять удар «болезни Х», угроза которой является лишь гипотетической, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

Он подчеркнул, что система здравоохранения в России стала обладать хорошей гибкостью.

«Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться», — сказал глава ведомства в беседе с «РИА Новости».

Мурашко уточнил, что в стране реализуются программы, позволяющие усовершенствовать диагностическую базу и сформировать быструю разработку тест-систем для мониторинга заболеваемости. Вместе с тем министр отметил, что России нужно оставаться готовой к более серьезным вспышкам инфекций.

Он заверил, что в РФ предпринимается всё для того, чтобы поддерживать такое состояние.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа 2023 года стало известно, что на секретной военной базе Портон-Даун в Британии начали подготовку к пандемии «болезни Х». Учёные королевства стали испытывать вакцины, которые могут бороться с возможным распространением новых вирусов.

Ранее в январе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе обсудили гипотетическую «болезнь Х», смертность от которой может быть в 20 раз больше, чем показатели во время недавней пандемии коронавируса.

14 января Роспотребнадзор прокомментировал это мероприятие в Швейцарии, напомнив, что вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждаются на различных площадках и экономических форумах. В ведомстве отметили, что шумиха вокруг «болезни Х» может иметь не научные, а экономические мотивы.