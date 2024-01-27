Путин: элита России должна формироваться из её защитников — 703-й день СВО
Путин: настоящая элита России должна формироваться из её защитников — 703-й день СВО
Наступивший 703-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением высказывания российского президента Владимира Путина об отношении общества к защитникам Родины. Именно из них в первую очередь должна формироваться настоящая элита страны, подчеркнул глава государства на совещании по развитию Санкт-Петербурга 26 января.
Также в ходе состоявшейся накануне встречи со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета, ставшими участниками СВО, Путин подчеркнул, что единственной причиной начала спецоперации стала защита интересов России. Всё, что происходит в Донбассе, — это геноцид, и на исторических территориях России русских объявили нетитульной нацией, заявил президент.
Тем временем на донецком направлении удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника нанесли экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-2. После поражения цели бронированные штурмовики выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром базирования.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.