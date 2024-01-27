Вашингтон, 27 января, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Некоторые политические течения и партии в Европе превращают нацизм чуть ли не в гордость вопреки действующему запрету, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на мероприятии в российской дипломатический миссии, посвящённой 80-летию снятия блокады Ленинграда.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

Он напомнил, что Нюрнбергский процесс, который проходил в Германии в 1945–1946 гг., осудил и запретил нацизм.

«Вы видите, что происходит сегодня в Европе, когда нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений, ряда партий, несмотря на то, что в Нюрнберге нацизм был осужден, запрещен», — отметил дипломат.

При этом Антонов подчеркнул, что тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом в рамках Великой Отечественной войны, никогда не забудут. Посол также рассказал, что администрация Санкт-Петербурга подготовила почетные знаки блокадникам и российскому посольству необходимо найти всех, кому предназначены эти памятные знаки, и вручить их.

После выступления Антонова в посольстве состоялся показ кинокартины «Блокада: операция «Искра». На указанное мероприятие пригласили российских и иностранных гостей, а также журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой досталась победа над нацизмом во время Второй мировой войны. Он также заявил, что поколение, одержавшее победу над нацизмом и пережившее блокаду Ленинграда, навсегда останется в памяти всех жителей России как великий нравственный пример.

18 декабря Владимир Путин указал на важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Глава государства добавил, что важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд памяти».