Сана, 27 января, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Американские военные ночью 27 января нанесли удар по противокорабельной ракете йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), которая готовилась к запуску в направлении Красного моря, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В сообщении уточняется, что её атаковали примерно в 03:45 (совпадает с мск). Командование решило уничтожить цель, посчитав, что она представляет опасность для торговых судов и военных кораблей ВМС США.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января военный представитель хуситов Яхья Сариа объявил, что «Ансар Алла» якобы поразило своей ракетой американское боевое судно. Он уточнил, что в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе силы движения вступили в бой с целой группой эсминцев США и ударили по ним баллистическими ракетными снарядами.

В ночь на 12 января США и Британия при поддержке международной коалиции атаковали ракетами объекты хуситов в Йемене. В Вашингтоне и Лондоне объяснили свои действия защитой кораблей, которые ходят в Красном море и подвергаются атакам со стороны представителей этого йеменского движения.

Целями авиаударов в Йемене стали центры производства дронов и склады оружия. Силы США били по целям в городах Сана, Ходейда, Саад и Дхамар.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по территории Йемена, нанесённые США и Британией, полным пренебрежением международным правом. Она отметила, что их целью является эскалация ситуации в регионе.