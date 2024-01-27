Вашингтон, 27 января, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Очередной курьёз произошёл с президентом США Джозефом Байденом во время фотосессии с участниками профсоюза строителей в Супериоре, штат Висконсин. Фото опубликовал 26 января сенатор Миннесоты Эми Клобушар в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент США и сенатор Миннесоты вместе посетили строительную площадку в Супериоре в рамках ознакомления с планом развития инфраструктуры, общая стоимость которого составляет пять миллиардов долларов. После этого Байден и Клобушар вместе с членами профсоюза строителей посетили пивоварню, где устроили небольшую фотосессию.

На фото глава Белого дома стоит рядом с членами профсоюза в каске, надетой задом наперёд. Байден при этом показывает большой палец вверх.

Фотография вызвала много жёстких и ироничных комментариев в адрес президента США. Пользователи возмущались тем, что президент не знает, как правильно надевать каску, и тем, что никто не указал Байдену на его ошибку. Один из комментаторов даже назвал Байдена «покалеченным политиком».

Это не первый случай, когда американский лидер ведёт себя странно и попадает в неловкую ситуацию. Самый возрастной президент в истории США постоянно путает имена участников встреч, страны, не может правильно выговорить некоторые слова, спотыкается и не очень хорошо ориентируется в пространстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что очередной конфуз произошёл с президентом США Байденом, который перепутал двух глав федеральных министерств. При этом сложности у политика возникли через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что с ментальным здоровьем главы государства всё в порядке.

Немногим ранее глава Белого дома Байден на мероприятии в Северной Каролине заявил, что сфотографировался с женщиной, при этом она в тот момент находилась в другом штате.

Жителям штата Нью-Гэмпшир стали поступать звонки от имени президента Соединённых Штатов Америки Байдена с призывом бойкотировать первичное голосование за кандидатов от Демократической партии.