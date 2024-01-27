Вашингтон, 27 января, 2024, 06:37 — ИА Регнум. США решили изменить свою стратегию по оказанию поддержки Украины, вместо планов захватить новые территории России, она станет нацелена на оборону и укрепление украинской армии, а также на поддержание экономики. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Подчёркивается, что документ пока находится на стадии разработки. В публикации отмечается, что план, который реализовывался в прошлом году, предполагал ускоренную подготовку ВСУ и передачу им новейших западных вооружений, которые должны были отбросить российские войска с контролируемых позиций.

Источники издания пояснили, что в Белом доме полагают, что украинским силам будет трудно совершить крупный бросок на нескольких направлениях, как это планировалось в 2023 году. В администрации США стремятся к тому, чтобы к концу 2024 года можно значительно усилить ВСУ, чтобы Киев стал самодостаточным.

В Washington Post добавили, что работа над долгосрочной стратегией продолжается, несмотря на отсутствие согласования новой помощи Украине со стороны Конгресса США.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Украина планирует в 2024 году улучшить для себя доступ к Чёрному морю и помешать российским войскам действовать в Крыму. Он утверждает, что ВСУ в текущем году попытаются реализовать наступательную стратегию.

О’Брайен отметил, что Киев якобы уже добился серьёзных успехов в доступе к Чёрному морю. Кроме того, помощник госсекретаря добавил, что Россия будто бы лишилась прежних возможностей использовать Крым в противостоянии с ВСУ.

10 января подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение о том, что украинская армия в 2024 году не сможет изменить ситуацию в зоне спецоперации в свою пользу. Он подчеркнул, что из-за этого бессмысленно погибнут несколько сотен тысяч бойцов ВСУ.