Донецк, 27 января, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Росси имеют серьёзное преимущество перед украинской армией благодаря продвинутой и развитой логистике. Такое мнение в эфире YouTube-канала Welt 26 января высказал генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Сейчас, помимо противовоздушной обороны, важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооружённых сил. Потому что сейчас кажется, что русские одержали верх», — заявил офицер.

Катер подчеркнул, что Россия имеет гораздо больше ресурсов и многочисленный персонал. По его мнению, в этой ситуации Киеву якобы смогут помочь только дальнобойные ракеты, которые имеются в арсеналах западных стран, но власти которых не торопятся принимать решения о поставках этого типа вооружения.

Так, например, канцлер Германии Олаф Шольц, как утверждает издание Spiegel, опасается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за риска использования ВСУ этих ракет для ударов вглубь территории России, что может привести к последствиям для самой Германии.

Кроме того, как передавало ИА Регнум, 17 января парламент Германии отклонил проект резолюции о поставке Украине ракет Taurus. В поддержку проекта резолюции проголосовали 178 депутатов, 485 выступили против, ещё три парламентария воздержались.

Что касается логистики, то по этому поводу ранее высказался подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. Офицер подчеркнул, что Россия, имея серьёзное преимущество в огневой артиллерийской и ракетной мощи, нарушила цепочки поставок оружия для ВСУ, а удары по критической инфраструктуре снизили возможности Киева по поддержке своей армии на поле боя.