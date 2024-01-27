Вашингтон, 27 января, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Помощь Запада Украине сокращается, и у ВСУ заканчиваются запасы вооружения, в связи с чем ситуация в зоне спецоперации приближается к переломному моменту, написал обозреватель Коннор Эчолс в своей статье Responsible Statecraft (RS).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Автор публикации указал на мнение помощников американского президента Джо Байдена. Они считают, что если Конгресс США не разрешит выделение денег Киеву, то Россия может победить в конфликте в течение следующих нескольких месяцев или даже недель.

Эчолс также отметает, что Украина сейчас полагается на американские и европейские деньги, что создаёт серьёзную угрозу для Киева, которому могут не предоставить новую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Украина больше почти ничего не производит, пытаясь сберечь остатки своей промышленности. Российский лидер уточнил, что Запад пока продолжает предоставлять Киеву всё необходимое, однако со временем такая поддержка закончится.

Глава государства высказал предположение о том, западная помощь Украине может уже постепенно иссякать. 20 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что у США практически закончились время и деньги на оказание поддержки Киеву. Вместе с тем он выразил надежду на то, что Конгресс страны всё же одобрит предоставление украинской стороне нового пакета помощи.

25 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не уменьшать объемы помощи Киеву из-за провалов, которые ВСУ допустили в ходе своего неудачного контрнаступления. Он добавил, что киевский режим не пойдёт на переговоры и не согласится на завершение конфликта, а будет стремиться и дальше продолжать боевые действия.