* организация, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Киев, 27 января, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Компания Meta (организация, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на своих интернет-ресурсах должна перестать препятствовать призывам к убийству русских военных, заявил на конференции аналитик Центра демократии и международного права Украины Павел Бурляк.

The Crunchies Марк Цукерберг

Бурляк утверждает, что военнослужащие якобы не являются защищенной группой. Аналитик также считает, что соответствующие слова-эпитета в их адрес не надо классифицировать как возбуждение вражды.

Речь идёт словах-эпитетах, которые часто употребляются в украинских СМИ, и которые Meta* блокирует, помечая подобные записи как оскорбление. Бурляк также удивился тому, что некоторые посты с оскорблениями в адрес России, опубликованные ещё в 2014–2015 годах, блокируются или штрафуются этой платформой.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что основной задачей киевского режима является убийство как можно больше русских людей. Кроме того, она указала на то, что с начала спецоперации украинские неонацисты цинично используют мирных жителей в качестве живого щита, а также зверски обращаются с российскими военнопленными.

В марте 2022 года Meta* разрешила на своих ресурсах призывы к насилию и убийству российских граждан. После этого российский суд запретил деятельность в России социальных сетей Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Роскомнадзор заблокировал доступ к указанным ресурсам на российской территории.