Вашингтон, 27 января, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Заключение мира с Российской Федерацией путём переговоров является лучшим решением как для Украины, так и для Соединённых Штатов Америки, заявил сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Gage Skidmore Джей Ди Вэнс

«Лучшим решением для Украины и однозначно для США будет заключить мир… Чем дольше это продолжается, тем больше Украина превращается в государство-обрубок», — написал он на своей странице в социальной сети X 26 января.

Политик напомнил, что из-за конфликта Украина потеряла около четверти населения из-за огромного числа беженцев, покинувших страну, а те, кто остался, существуют за счёт финансовой поддержки со стороны США и других западных стран. Кроме того, по его словам, из-за больших потерь в рядах Вооружённых сил Украины Киев вынужден принимать меры по мобилизации «стариков», что привело к увеличению среднего возраста бойца ВСУ до 43 лёт.

Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности возобновить мирные переговоры, проведение которых с украинской стороны было запрещено на законодательном уровне после соответствующего указа главы киевского режима Владимира Зеленского. Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе беседы с Bloomberg также подчеркнул, что Россия открыта для переговоров по Украине, тем не менее Москва намерена добиться всех целей, поставленных в рамках специальной военной операции.

Украина же, как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 января, в марте 2022 года отказалась от переговоров с Россией в Стамбуле по указу Соединённых Штатов Америки. До Орбана подобное заявление также сделал бывший канцер Германии Герхард Шрёдер.