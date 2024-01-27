Бейрут, 27 января, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Удары по девяти позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесло ливанское шиитское движение «Хезболла». Об этом сообщается в сводке, размещенной 26 января в Telegram-канале военно-информационной службы формирования.

Бойцы «Хезболла»

Уточняется, что для ударов по приграничным позициям израильской армии движение «Хезболла» использовало ракеты Falaq-1 класса «земля-земля». Удары наносились по объектам ЦАХАЛ в окрестностях израильских поселений Маале-Голани и Маргалиот.

По данным движения «Хезболла», в результате прямых попаданий в рядах израильских войск есть потери.

Израильские войска в ответ нанесли удары из танковых и артиллерийских орудий по огневым точкам шиитских бойцов. ВВС Израиля совершили авианалёт на город Эль-Хиям, который фактически является форпостом «Хезболла». О последствиях ответных ударов Израиля информации нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что начиная с 8 октября 2023 года ситуация на границе Ливана и Израиля обострилась, и стороны стали наносить удары по позициям друг друга в приграничных районах.

В связи с военной эскалацией были эвакуированы 115 тысяч человек более чем из 40 населенных пунктов на севере Израиля. В Ливане число перемещенных из южных районов лиц достигло 150 тысяч.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль, Ливан и ливанское движение «Хезболла» не желают вступать в реальный полномасштабный конфликт. Он отметил, что такой результат не будет соответствовать интересам этих сторон. Глава госдепа назвал это очевидным фактом.

В свою очередь министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке вышли за рамки локального конфликта и теперь носят значительный характер. Хабиб указал, что участие РФ в Совете Безопасности ООН играет ключевую роль для стабилизации обстановки в регионе. Он напомнил, что Москва всегда выступала за мир в Палестине, и в этом заключается её роль.