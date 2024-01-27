Главный раввин России оценил поданный в суд ООН иск о геноциде в Газе
Главный раввин РФ назвал неправильным решение подать иск в ООН о геноциде в Газе
Москва, 27 января, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Главный раввин России Берл Лазар считает неправильной ситуацию с подачей иска в суд ООН о геноциде палестинцев в секторе Газа со стороны Израиля. Об этом он заявил журналистам 26 января.
Речь идёт о заявлении, подданном ранее ЮАР в Международный суд ООН в Гааге.
«Я думаю, что неправильно, что подали иск о геноциде. Мы не хотим, чтобы это было, но говорить о геноциде — это очень легко. Понятно, что нужно защищать себя. А что должна делать любая страна, которую атакуют… Израильтяне верили, что можно жить с палестинцами в мире. К сожалению, вот последствия», — сказал Лазар.
Он также выразил мнение о том, что Израиль пытается найти мирное решение, однако остаётся нерешенным вопрос с заложниками. Главный раввин России напомнил, что в плену у палестинского движения остаются 140 человек.
Лазар задался вопросами, о том, как можно освободить указанных людей и кто возьмёт на себя ответственность, что ситуация в регионе не повторится.
Как сообщало ИА Регнум, Южно-Африканская Республика подала иск о геноциде в секторе Газа в декабре 2023 года. Слушания по делу начались 11 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался на то, что иск о геноциде отвлекает внимание мирового сообщества от урегулирования палестино-израильского конфликта.
26 января Международный суд ООН в Гааге вынес промежуточное решение по иску ЮАР. Судебная инстанция обязала Израиль принять все меры по предотвращению геноцида в этом палестинском анклаве.
В постановлении уточняется, что речь идёт о причинении серьёзных телесных повреждениях и убийствах жителей сектора Газа, а также намеренном создании для них условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение. Кроме того, суд потребовал от Израиля привлечь к ответственности тех, кто занимается подстрекательством к геноциду.