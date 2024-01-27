Сана, 27 января, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Нефтетанкер Marlin Luanda одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura загорелся в Красном море после атаки со стороны йеменских хуситов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Танкер

«На борту развёрнуто противопожарное оборудование для тушения и контроля пожара, возникшего в одном из грузовых танков на правом берегу», — приводит источник слова представителя Trafigura.

Ранее представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что хуситы обстреляли британский нефтяной танкер Marlin Luanda противокорабельными ракетами, после чего судно загорелось. Он подчеркнул, что хуситы продолжат наносить удары по идущим в Красном море судам, связанным с Израилем или направляющимся в израильские порты.

Как передавало ИА Регнум, 25 января бойцы йеменского шиитского движения «Ансар Алла» подбили американский военный корабль, задействовав баллистические ракеты. Яхья Сариа пояснил, что речь идёт о судне, обеспечивавшем защиту двух американских коммерческих кораблей.