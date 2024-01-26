Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Жители Ленинградской области могут столкнуться с проблемами в работе мобильного интернета в регионе до 30 января в ночное время, сообщили в пресс-службе комитета цифрового развития региона.

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Причиной этому названа настройка передающего оборудования у операторов связи. В комитете уточнили, что неполадки могут наблюдаться в период с 23:00 до 06:00 по местному времени.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Псковской области предупредили, что в регионе с 25 по 30 января ночное время не будет работать мобильный интернет стандарта LTE. Такая ситуация связана с проведением технических работ. Кроме того, такое же отключение затронуло Новгородскую область.

В середине августа появилась информация целях, включённых стратегию развития отрасли связи в РФ до 2035 года. В документе сказано, что до 2030 года в стране должно быть завершено использование интернета по технологии 3G.

Также в России предполагается разработать и внедрить российское оборудование стандарта LTE.