Вашингтон, 27 января, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки до сих пор так и не осудили атаку Вооружённых сил Украины, в результате которой был сбит военно-транспортный самолёт Ил-76 Минобороны России, на борту которого находились украинские военнопленные, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», — сказал Антонов, отвечая на вопрос о «реакции американских властей на теракт ВС Украины».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства 27 января, также отмечается, что американские чиновники пытаются уйти от очевидных фактов и стараются не замечать неправомерные действия со стороны киевских властей.

«В такой ситуации США ничего не выигрывают. Потворство террористам способствует дальнейшему «проседанию» облика США», — добавили в диппредставительстве.

Как передавало ИА Регнум, в Государственном департаменте США после крушения Ил-76 лишь призывали Россию и Украину провести расследование данного инцидента. Заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Патель в ходе брифинга добавил, что Вашингтон не имеет к этому никакого отношения.

В среду, 24 января, в Министерстве обороны России сообщили, что украинские войска при помощи зенитного ракетного комплекса сбили самолёт Ил-76, летевший из Подмосковья в Белгород. На борту воздушного судна находились 65 украинских военнопленных, три офицера и шесть человек экипажа. В тот же день Москва запросила срочное заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по поводу крушению самолёта, однако Франция приняла решение о переносе заседания.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя произошедшее, подчеркнул, что в Главном управлении разведки минобороны Украины знали, что на борту Ил-76 перевозили украинских военнопленных для обмена.