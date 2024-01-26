Ульм, Германия, 27 января, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Вооруженный мужчина, захвативший в заложники четверых посетителей кофейни Starbucks, был задержан в городе Ульм федеральной земли Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Об этом 26 января сообщила полиция города в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Полиция Германии

Сообщалось о четырех прозвучавших выстрелах на месте происшествия. Как написала местная газета Neu-Ulmer Zeitung, злоумышленник около 20:20 по местному времени (22:20 мск) покинул кафе, удерживая заложника. Затем сотрудники немецкого спецназа (SEK) сделали четыре выстрела. Вооруженный мужчина был ранен и захвачен.

Уточняется, что обезвреженного злоумышленника госпитализировали. Среди заложников и силовиков никто не пострадал. Мотивы нападавшего остаются неизвестными, начато расследование инцидента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вооружённый мужчина захватил как минимум четырёх человек в заложники в немецком городе Ульм в кафе на площади Мюнстерплац.

26 декабря в Германии арестовали 30-летнего гражданина Таджикистана в связи с делом о подготовке вооружённого нападения на Кёльнский собор. Всего полиция задержала пятерых человек, но четверо были позднее освобождены. По решению окружного суда Оберхаузена мужчину поместили под стражу сроком до 7 января 2024 года.